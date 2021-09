Ugens bedste historier på ShippingWatch

Søren Toft: Vi har gjort vores yderste for at forbedre serviceniveauet

Der er ingen nemme løsninger på at dæmme op for de store flaskehalse og ringe serviceniveau i containerindustrien lige nu ifølge MSC-topchef, Søren Toft. Han venter at se det overophedede marked køle af i "løbet af de næste 12 måneder".

Topchefen satte på London International Shipping Week ord på containermarkedet, der er præget af høj efterspørgsel, mens kapaciteten både i form af skibe og infrastruktur i havne og på land har svært med at følge med.

"Ingen bør glemme, at i de fleste store havne rundt omkring i verden – kinesiske, europæiske og amerikanske – har vi nemt ventetider på mellem tre og fem dage. Normalt ville vi bruge fem-seks skibe på en service mellem Kina og den amerikanske vestkyst. I dag benytter vi ni-ti skibe, og selv der har vi svært ved at levere en god service," sagde Søren Toft.

Foto: Marcos Morenos/AP/Ritzau Scanpix

Det ekstreme containermarked får endnu engang Maersk til at opjustere forventningerne til hele året.

Maersk forventer nu et underliggende driftsresultat (ebitda) for hele 2021 på 22-23 mia. dollar, mod tidligere forventet 18-19,5 mia. dollar, fremgår det af en børsmeddelelse torsdag.

Om tredje kvartal oplyser Maersk, at de to første måneder har givet et resultat, der ligger "betydelig over de hidtidige forventninger." Banken HSBC vurderede denne uge, at flere opjusteringer fra Maersk i dagens marked er "uundgåelige", da rateniveauet vil forblive ekstremt højt.

Foto: Michael Bloss

Eftersom LNG er et fossilt brændstof, bør det ikke optræde på listen over nye alternative brændstoffer – i den såkaldte FuelEU-pakke – som EU-Kommissionen præsenterede i juli.

Det er det klare budskab fra talsmanden for gruppen af grønne partier i EU-Parlamentet, tyske Michael Bloss.

"LNG er ikke et klimaneutralt brændstof. Vi har brug for brændstoffer, som kan støtte os på vejen mod CO2-neutralitet. Hvis man skifter fra heavy fuel til LNG, gør det ikke den store forskel," siger Michael Bloss.

Topchefer mener shipping befinder sig en starten af en solid supercyklus

Foto: PR-FOTO

Global shipping befinder sig i en supercyklus, som muligvis er stærkere og mere velfunderet end den optur, som industrien oplevede nogle år efter årtusindskiftet.

Sådan lød det fra flere prominente topchefer inden for shipping på Capital Links konference, der blev afholdt under London International Shipping Week.

Nok ikke overraskende var det CEO's fra tørlast- og containersektoren, der var mere optimistisk, end man har oplevet branchen det seneste tiår. Og især Star Bulks president Hamish Norton mener, den nuværende optur kan vare ved i årevis.

Cosco indgår forlig med møbelkoncern i opsigtsvækkende sag – MSC afventer

Foto: PR / Cosco Shipping

Kinesiske Cosco indgår forlig med møbelkoncern i en klagesag, hvor rederiet var beskyldt for at samarbejde med MSC om at manipulere containermarkedet.

MSC er ikke en del af det fortrolige forlig, oplyser rederiet til ShippingWatch.

Møbelkoncernen med navnet MCS Industries indbragte klagesagen i juli for de amerikanske søfartsmyndigheder, FMC. Og beskyldningerne har "chokeret" rederiet MSC, som det hed i en pressemeddelelse i sidste måned.

