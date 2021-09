Banker forudser flere opjusteringer fra containerrederne

Det er ikke kun verdens største containerrederi, der profiterer af et ekstremt containermarked med skyhøje fragtrater, en voldsomt stor vareimport i USA og manglende kapacitet.

Maersks rivaler oplever også, at milliarder af dollar strømmer ind ovenpå på et rødglødende containerrmarked, og derfor kommer de også ligesom Maersk til at opjustere indtjeningsforventningerne i de kommende uger og måneder, fortæller analytikere til ShippingWatch.