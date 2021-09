Cosco indgår forlig med møbelkoncern i opsigtsvækkende sag – MSC afventer

Cosco har indgået et forlig i en opsigtsvækkende klagesag, hvor den amerikanske møbelkoncern MCS Industries har fremført hårde beskyldninger mod såvel det kinesiske containerrederi som MSC for at samarbejde om at manipulere containermarkedet for at øge deres indtjening.

Møbelkoncernen med navnet MCS Industries indbragte klagesagen i juli for de amerikanske søfartsmyndigheder, FMC. Og beskyldningerne har "chokeret" rederiet MSC, som det hed i en pressemeddelelse i sidste måned.