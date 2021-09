Førerløs færgeforbindelse over Limfjorden rykker et skridt tættere på

Næste år etableres Danmarks første førerløse færgeforbindelse, der skal forbinde borgere mellem Aalborg og Nørresundby over Limfjorden.

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra videnscenteret Center for Logistik og Samarbejde, der er en del af Port of Aalborg, og som sammen med lokale virksomheder og organisationer i flere år har arbejdet på at udvikle en såkaldt autonom Fjordbus, der skal forbinde de to byer.