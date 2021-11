Skatteminister freder statsstøtten til shipping uden at vide hvad den koster

Dansk skibsfart har brug for statsstøtte, selv om shippingindustrien i år tjener så mange penge, at Maersk venter et rekordoverskud på 100 milliarder kroner for hele 2021.

Det fastholder skatteminister Morten Bødskov over for ShippingWatch, efter at SF for nylig opfordrede til en afskaffelse af skibsfartens særligt lempelige beskatning, tonnageskatten.