Ugens bedste historier på ShippingWatch

Messerschmidts anklager skal føre spektakulær sag mod Dan-Bunkering

Det bliver en af Danmarks mest erfarne anklagere, der i straffesagen mod Dan-Bunkering, Bunker Holding og topchefen Keld R. Demant skal forsøge at få de tiltalte dømt for overtrædelse af straffeloven og EU's sanktioner mod Syrien.

I front i straffesagen mod de to olieselskaber står senioranklager Andreas Myllerup Laursen fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK - også kendt som bagmandspolitiet), erfarer ShippingWatch.

Han er ikke hvem som helst, da han er anklageren, der i sidste måned fik Dansk Folkepartis næstformand Morten Messerschmidt idømt seks måneders betinget fængsel for svig med EU-midler og dokumentfalsk i den såkaldte Meld- og Feld-sag.

Statsstøtte til danske søfolk ender ofte hos kokke og tjenere

Foto: PR / Torm

En stor del af statsstøtten til danske søfolk, der arbejder på skibe i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS), går i praksis til ansatte, som ikke er søfolk i faglig forstand.

DIS-loven fra 1988 giver skattefrihed til rederiernes ansatte på skibe registreret i DIS med det formål at støtte skibsfartens konkurrenceevne og bevare beskæftigelsen for danske søfolk.

Ifølge Skatteministeriet koster statsstøtten til skibsfarten via DIS knap en mia. kr. om året, men en stor del af de ansatte, der arbejder skattefrit, er i praksis servicemedarbejdere som kokke og tjenere.

Fritz Ganzhorn opfordrer til et opgør med DIS-ordningen

Antallet af danske søfolk på DIS-skibe er faldet markant på fem år

Bjørn Højgaard: Uden atomkraft når shipping ikke sit klimamål inden 2050

Foto: PR/Univan

Det bliver en umulig opgave for skibsfarten at nå sit klimamål inden 2050, hvis ikke man begynder at se på atomkraft til produktionen af grønne brændstoffer.

Det er budskabet fra Bjørn Højgaard, CEO for shipmanagement-selskabet Anglo-Eastern. Selv er han fortaler for, at industrien skal tage atomkraft til sig som en af de løsninger, der skal sænke klimaaftrykket.

"Vi skal have atomkraft som et af vores kort på hånden," siger Bjørn Højgaard i et interview med ShippingWatch.

CMA CGM fastfryser spotpriserne frem til februar 2022

Foto: PR / CMA CGM

Det franske containerrederi CMA CGM har besluttet at fastfryse spotpriserne på et presset containermarked, der længe har været præget af stigende fragtrater, mangel på containere og udstyr og flaskehalse i de store havne.

Fra og med i går har CMA CGM, som er verdens tredjestørste containerrederi, overraskende indført et straks-stop for stigninger i spotraterne.

Prisstoppet gælder i første omgang frem til den 1. februar 2022, meddeler det franske rederi.

Containerrederierne forsøger at holde det ekstreme marked nede

Danmark vil bremse global olieefterforskning med ny alliance

Foto: PR / Altrad

En ny alliance af lande vil sætte en endelig stopper for efterforskning af olie og uddeling af nye olielicenser.

Det er omdrejningspunktet i et initiativ, som Danmark arbejder på og som forventes at blive præsenteret under klimatopmødet COP26 i Glasgow, bekræfter Klima-, Energi-, og Forsyningsministeriet over for ShippingWatch.

Danmark er et af de større olieproducerende lande i Europa, mens Costa Rica - et udviklingsland, der aldrig har hentet olie ud af undergrunden - ifølge Reuters overvejer at deltage ved at skrive under på et permanent forbud mod efterforskning efter fossilt brændstof for at sikre, at fremtidige regeringer ikke søger i den retning.

