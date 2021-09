Equinor, Horisont Energi og Vår Energi laver aftale på storstilet ammoniak-projekt

Barents Blue-projektet begynder så småt at skride fremad. Nu har Horisont, der er initiativtager til projektet, fået to vigtige samarbejdspartnere på plads i form af de to største olie- og gasproducenter i Barentshavet.

Equinor og Vår Energi er således gået med i projektet, hvor de skal levere naturgas til produktionen.