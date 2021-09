Fredriksens skibsejer udnytter svagt tankmarked til at købe skibe

John Fredriksens skibsejer SFL Corp udbygger tankflåden via et køb af tre suezmax-skibe.

Skibene er bygget i 2019, har alle scrubbere ombord og ventes at blive leveret i fjerde kvartal. SFL Corp sætter hverken navn på sælgeren eller købsprisen for skibene, men oplyser, at de er sikret charteraftaler med et unavngivent handels- og logistikselskab.