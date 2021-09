FMC vil undersøge om containerrederierne diskriminerer "farlige" kemiprodukter

De amerikanske søfartsmyndigheder, Federal Maritime Commission (FMC) vil have undersøgt, om containerrederierne foretager systematisk diskriminering af farlige kemiprodukter, når de sejles fra f.eks. Europa eller Asien til USA.

FMC-kommissær Carl W. Bentzel bebuder derfor, at igangværende undersøgelser af containerrederierne bliver udvidet for at undersøge om påstandene har noget på sig.