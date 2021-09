Ugens bedste historier på ShippingWatch

"Efter 40 år inden for shipping fortjente jeg lidt mere tid til min familie"

Ledelsen af det familieejede Ultrabulk skifter hænder. Topchef Per Lange giver tøjlerne videre til Per von Appen, der skal lede selskabet fra Chile. En ny strategi og stærke resultater i år og næste år gør det til et godt tidspunkt, siger Per Lange til ShippingWatch.

Den afgående Ultrabulk-topchef skal være advisor og managing director i Ultranav ApS, der er holdingselskab for familiens danske selskaber herunder Ultrabulk.

"Efter 40 år inden for shipping fortjente jeg lidt mere tid til min familie"

Ny strategi og ledelse i Ultrabulk skal fortsætte opturen i tørlast

Foto: CLIPPER

Ny Clipper-topchef har kursen sat mod det bedste resultat i årevis

Amrit Peter Kalsi tog over hos Clipper, kort inden tørlastmarkedet skød til vejrs, og topchefen ser nu frem til at levere gruppens bedste resultat "i mange år".

Han peger på containermarkedet som en væsentlig drivkraft.

Ny Clipper-topchef har kursen sat mod det bedste resultat i årevis

Foto: PR / DNV GL

DNV-topchef: Ammoniak og metanol er først bredt tilgængeligt om ti år

Tidshorisonten for, at grønne brændstoffer som ammoniak og metanol bliver bredt tilgængeligt, er lang og kommer til at strække sig helt ind i næste årti. Det vurderede DNV Maritimes CEO Knut Ørbeck-Nilssen over for ShippingWatch.

Topchefens forklaring skal findes i, at de alternative brændstoffer endnu ikke er tilgængelige.

DNV-topchef: Ammoniak og metanol er først bredt tilgængeligt om ti år

Ordrer på nybygninger med alternative brændstoffer er fordoblet på to år

Foto: Jens Dresling

Danske redere tjente 59 mia kr og betalte 153 mio kr i tonnageskat

Nye tal fra Skatteministeriet viser, at danske rederier beskattes lempeligt trods meget store indtægter. Nu kan rederiernes særlige beskatning, tonnageskatten, ende på skatteministerens bord.

Danske redere tjente 59 mia kr og betalte 153 mio kr i tonnageskat

De danske rederier har aldrig tjent så mange penge som nu, hvor milliarderne ruller ind takket være coronapandemi, flaskehalse i havnene og store transportforsinkelser.

Danske Rederier advarer mod ændring af tonnageskatten

Foto: Carsten Ingemann/Jyllands-Posten/Ritzau Scanpix

Fjord Line frygter at hensyn til fugle kan underminere investering i hurtigfærge

En investering på op mod 700 mio. kr. i en ny hurtigfærge og drift er blevet noget mere usikker for Fjord Line, efter regeringens planer om at udvide naturområder og give mere plads til fugle og dyreliv har set dagens lys. Sådan ser rederiet i alt fald selv på sagen.

Fjord Line frygter at hensyn til fugle kan underminere investering i hurtigfærge

Helt konkret drejer det sig om et forslag fra Miljø- og Fødevareministeriet, der skal sikre en betydelig udvidelse af det samlede areal for de såkaldte Natura 2000 fuglebeskyttelsesområder.

Læs også...

Mikael Skov afviser overkapacitet i produkttank trods flere rederier med røde tal

Scan Global stormer frem i første halvår og opjusterer forventninger

Advarsel fra regeringen gav Torben Carlsen tid til at forberede DFDS på pandemien

Maersk Oil Trading henter ny chef fra Monjasa