Maersk Oil Trading henter ny chef fra Monjasa

A.P. Møller-Maersks bunkerselskab Maersk Oil Trading har fundet sin nye øverste chef hos danske Monjasa i form af Mikkel Kannegaard, der er ansat i sit nye job fra 1. september.

Kannegaard har i det sidste halvandet år stået i spidsen for Monjasas europæiske forretning. Hos Maersk Oil Trading erstatter han Niels Henrik Lindegaard, der ved udgangen af august er stoppet efter at have været en del af Maersk Oil Trading i 25 år og Maersk-koncernen i næsten 40 år.