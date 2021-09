"Efter 40 år inden for shipping fortjente jeg lidt mere tid til min familie"

Ledelsen af det familieejede Ultrabulk skifter hænder. Topchef Per Lange giver tøjlerne videre til Per von Appen, der skal lede selskabet fra Chile. En ny strategi og stærke resultater i år og næste år gør det til et godt tidspunkt, siger Per Lange til ShippingWatch.