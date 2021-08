Molslinjen køber biodiesel til Fanøfærge fra Bunker One

Færgerne Fenja og Menja på Fanølinjen mellem Esbjerg og Fanø skal fremover sejle på biodiesel. Fanølinjens ejer, Molslinjen, har indgået langvarig aftale med Bunker One om leverance af HVO biodiesel til de to færger, og det nye brændsel vil reducere fartøjernes CO2-udslip med op til 90 procent ifølge en pressemeddelelse fra Bunker One.

"Selv om det kun er en start, er vi glade for, at vi nu har nået til en fase, hvor vi kan teste HVO biodiesel på en af vores færgeruter, da det er et skridt i den rigtige retning mod vores ambition om at overgå til bæredygtige brændsler," siger Carsten Jensen, der er Molslinjens CEO, i meddelelsen.