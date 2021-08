Ugens bedste historier på ShippingWatch

Maersk bestiller otte skibe

Otte nye containerskibe, som skal kunne sejle på grøn metanol, er blevet føjet til ordrebogen hos A.P. Møller-Maersk.

Skibene, der får en størrelse på hver 16.000 teu, kommer til at kræve hidtil usete mængder af grønt brændstof - helt konkret 360.000 ton grøn metanol - for at leve op til målet om at sejle klimaneutralt.

For mens teknologien til metanol-motoren eksisterer, og kommer til at blive leveret af motorproducenten MAN, er leveringen af brændstof et større spørgsmål.

Foto: PR / Pacific Basin

Pengestrømmen er vendt 180 grader på det globale tørlastmarked, der oplever fuldt blus på alle cylindre, stor efterspørgsel og en skyhøj indtjening i modsætning til sidste års store underskud.

Det dokumenterer halvårsresultaterne fra fire betydende tørlastrederier til fulde.

Pacific Basin, Genco Shipping, Eagle Bulk og Star Bulk har i årets første seks måneder leveret et samlet justeret nettoresultat på 408 mio. dollar.

Europas første grønne investeringsfond er klar med risikokapital til shipping

Foto: Michael Lindner/Port of Hamburg Marketing

Europas shippingindustri kommer til at investere massivt i de kommende år for at holde sig på omgangshøjde med lovgivningen, der forpligter rederierne til at nedbringe deres CO2-udslip og omstille til bæredygtig produktion.

For at bidrage til omstillingen har Elbe Financial Solutions, der er et tysk investeringsfirma hjemmehørende i Hamborg, etableret den første europæiske ESG-investeringsfond med fokus på shippingindustrien.

Sammen med samarbejdspartneren Eurazeo er Elbe Financial Solutions gået i gang med at tiltrække investorer til projekter inden for shipping og er lykkedes med at starte den første investeringsfond, Eurazeo Sustainable Maritime Infrastructure Fund (ESMI).

Fitness-app blev samlingspunkt for Nordens ansatte under pandemien

Foto: Lars Krabbe/Jyllands-Posten/Ritzau Scanpix

Jan Rindbo og Norden lancerede en wellness-kampagne over otte uger i løbet af coronapandemien for at holde folk aktive og løfte stemningen. På tværs af det globale hold blev der registreret 1.000.000 minutters træning i perioden. Billeddelingsfunktionen gav topchefen smil på læben.

Læs hele interviewet med topchefen i ShippingWatchs "leadership chat".

