Restrukturerede Floatel lander nyt kvartalsunderskud

Hotelrigselskabet Floatel, der har fået flere nye kontrakter i hus på offshoremarkedet i årets løb, er stadig ikke profitabelt, viser regnskabet for andet kvartal.

Her leverede Floatel, der er i konkurrence med Prosafe på et presset marked for hotelrigge, et nettounderskud 18 mio. dollar efter en fremgang i omsætningen på knap 25 pct. til 28,7 mio. dollar sammenlignet med samme kvartal året før.