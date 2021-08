NYK Line rydder op efter brækket tørlastskib

Et større mandskab fra det japanske rederi NYK Line er udkommanderet til at hjælpe med at rydde vragdele og dele af lasten med træflis væk fra kysten ud for byen Rokkasho i Aomori-regionen i Japan.

NYK Line havde chartret det tørlastskib "Crimson Polaris", der den 11. august grundstødte ud for den japanske havn Hachinohe i det nordlige Japan og derefter brækkede over i to dele.