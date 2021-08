Havnen i Ningbo er ved at genåbne efter coronaudbrud

Det ser ud til, at den delvise nedlukning af en af verdens travleste containerhavne, Ningbo i Kina, er ved at være ved vejs ende.

De første containerskibe, to fra det franske containerrederi CMA CGM, har lagt til kaj ved havneterminalen Meishan Island International Container Terminal (MSICT), oplyser CMA CGM i en kundeopdatering.

Meishan-terminalen er en af fem store containerterminaler i storhavnen Ningbo og blev lukket den 11. august af myndighederne af sikkerhedsgrunde.

Det skyldtes, at en havnearbejder var blevet smittet med corona, og myndighederne indfører lynhurtigt nedlukning og restriktioner, hvis der er mistanke om nye smitteudbrud.

Senest har et coronasmitteudbrud i Air Cargo Terminal i Pudong Airport i Shanghai gjort, at de kinesiske myndigheder den 20. august lukkede for luftfragt til og fra lufthavnen.

Nedlukningen af havneterminalen i Ningbo har de seneste to uger skabt nye forstyrrelser på et i forvejen hårdt prøvet containermarked med yderligere forsinkelser og flaskehalse i andre travle containerhavne.

Meishan-terminalen har "delvist påbegyndt" drift igen, og "vi forventer en gradvis overgang til normal drift i de kommende uger",skriver CMA CGM til sine kunder.

Det er skibene, CMA CGM Rivoli og Samson, som var blandt de første til at anløbe Meishan-terminalen og få lossset containere. De er siden sejlet videre.

Nyt smitteudbrud i Kina mens køen af containerskibe vokser ud for Long Beach

2,7 mio containere ligger og venter uden for verdens havne

Flaskehalsene fra coronalukket storhavn spreder sig i Kina