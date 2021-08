Transocean og Dolphin Drilling vil købe Seadrills rig-flåde i milliardhandel

Boreselskaberne Transocean og Dolphin Drilling har givet et købstilbud på at overtage rig-flåden i Seadrill for en pris på 1,7 mia. dollar, skriver Finansavisen.

Det er ikke første gang, at Transocean og Dolpin Drilling har forsøgt at overtage rigge fra John Fredriksens økonomisk pressede boreselskab Seadrill. Det skete også tidligere i sommer, men her blev budgiverne afvist, skriver avisen.