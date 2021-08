Svagt marked giver Odfjell tredje kvartalsminus i streg

Norske Odfjell med den danske topchef Kristian V. Mørch i spidsen lider fortsat på på kemikalietankmarkedet, viser rederiets regnskab for andet kvartal.

For tredje kvartal i træk må kemikalietankrederiet notere et nettounderskud. Denne gang på 7,8 mio. dollar og samlet et minus for første halvår på 23,4 mio. dollar, fremgår det af regnskabet.