2,7 mio containere ligger og venter uden for verdens havne

Det kan blive et enormt tidspres for detailhandlen i USA og mange andre lande at nå at varer nok hjem til de indkøbslystne forbrugere til Black Friday og julehandlen.

Det er en af konsekvenserne af, at trafikpresset på verdens store containerhavne nu er så massivt, at 2,7 millioner tyvefods containere venter udenfor havnene på at blive losset.