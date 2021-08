30 "superjumbo"-containerskibe ventes at ramme vandet i 2023

Efter blot en periode på seks år med de store mega-containerskibe, de såkaldte MGX-23, er tiden ved at løbe ud for denne generation megaskibe med plads til godt 21.000 teu, skriver Alphaliner.

I stedet er det de lidt større MGX-24-skibe eller "superjumbo-skibe", der ventes at tage teten som de allerstørste containerskibe på verdenshavene og de store handelsruter.

MGX-24-skibene er under bygning på værfterne og er så småt også ved at blive leveret. Disse nye "superjumbo-skibe" vil have en kapacitet på mellem 23.112 og 24.232 teu.

De seneste skibstyper kan blive anvendt med flere hensigter og formål. Alphaliner

Den bestående ordrebog er i øjeblikket på 93 MGX-24-skibe, men ventes at vokse i de kommende år.

Der bliver ifølge Alphaliner leveret et begrænset antal af de nye MGX-24-skibe næste år – kun seks. Men i 2023 kommer der et rekordstort antal på 30 nye MGX-24 skibe på vandet og yderligere 13 "superjumbo"-skibe følger året efter i 2024.

Til sammenligning er der bygget og leveret 105 Megamax – eller MGX-23-skibe i 16 forskellige varianter, viser Alphaliners opgørelse.

Det er sket i perioden 2013-2019, hvor Maersk som det første rederi fik leveret et MGX-23-skib. Det var "Mærsk Mc-Kinney Møller" med en kapacitet på 18.340 teu, som Maersk fik leveret i juni 2013.

Megamax-skibene når 4,3 mio. teu i 2024

Den samlede, globale Megamax-flåde – med både MGX-23 og MGX-24-skibe – vil nå 4,3 mio. teu i slutningen af 2024.

Det taiwanesiske containerrederi Evergreen, der tidligere på året blev verdensberømt, da megaskibet Ever Given blokerede Suez-kanalen, har for nyligt fået leveret Ever Ace – som kan laste 23.992 teu – og dermed indtil videre er verdens største containerskib.

Evergreens nye MGX-24 skib overtog dermed tronen fra HMM Algeciras på 23.792 teu, som er bygget og leveret til det sydkoreanske containerrederi HMM.

"Men den relativt lille forskel i nominel kapacitet illustrerer, at det ikke længere giver nogen praktisk mening at tale om en enkeltstående "største" skibstype", anfører Alphaliner i sit nyhedsbrev.

"For så vidt angår 'MGX-24' skibene er forskellen formindsket, og de seneste skibstyper kan blive anvendt med flere hensigter og formål."

