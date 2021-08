Højere stålpriser og lavere salg giver røde tal hos DSME

Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. (DSME), har haft et miserabelt første halvår med stigende omkostninger og faldende salg. Det betyder, at det store, sydkoreanske skibsværft må sluge et nettounderskud på 1,25 billion won eller 1,1 mia. dollar.

Det fremgår af DSME's halvårstal, beretter flere medier.