Klimaforsker om shippings grønne omstilling: Den er på vej - lovgivning eller ej

Ingen lovgiver kan tage æren for, at bilindustrien har kastet sig over produktion af elbiler og er i fuld gang med at udfase fossile brændstoffer. Tesla og Elon Musk kan derimod tillægges en vigtig rolle sammen med blandt andre batteriproducenterne og IT-industrien, og skibsfarten ser ud til at være på vej mod sit 'Tesla-øjeblik'.

Det vurderer Tristan Smith, der forsker i grøn omstilling af skibsfarten ved University College London.