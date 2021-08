Tørlastskib brækker over efter grundstødning i Japan

Tørlastskibet "Crimson Polaris", der er registreret i flagstaten Panama, er grundstødt i en havn i det nordlige Japan, skriver Reuters.

Skibet, der var lastet med træflis og var kommet frem til destinationen fra Thailand, brækkede efter grundstødningen over i to dele. Skibet begyndte herefter at lække olie, men olielækket kom under kontrol, inden det nåede ind til kysten, oplyser den japanske kystvagt til Reuters.

Skibets besætning på 21 mand er uskadt.

Tørlastskibet, der er på 39.910 dødvægtston (dwt), var lastet med træflis, da det onsdag morgen løb på grund i Hachinohe havn. Det lykkedes skibet at komme fri af havbunden af sig selv, men på grund af dårligt vejr, kunne skibet ikke flytte sig langt og måtte anke op cirka fire km fra havnen. Her brækkede skibet over tidligere torsdag lokal tid.

Oliespildet, der var cirka 5,1 km lang og 1 km bred, er inddæmmet med hjælp fra patruljebåde.

Det havarerede skibs to dele er ikke blevet flyttet, men overvåges af patruljebåde indtil videre, rapporterer Reuters.

