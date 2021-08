Torm, som i foråret havde den store pengepung fremme med opkøb af 11 tankskibe fra konkurrenter i et svagt produkttankmarkked, har appetit på flere skibsopkøb.

Det siger Jacob Meldgaard, topchef i Torm ovenpå et andet kvartalsregnskab, hvor det danskbaserede produkttankrederi modsat mange af rivalerne landede et lille plus på 2,4 mio. dollar før skat.