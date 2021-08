Mens konkurrenter som Scorpio Tankers, Ardmore Shipping og d'Amico kæmper med røde tal på grund af et fortsat underdrejet produkttankmarked, er det lykkedes Torm at hive et plus hjem for andet kvartal 2021.

Det danskbaserede tankrederi landede i andet kvartal et positivt driftsresultat (ebitda) på 45 mio. dollar og et resultat før skat på 2,4 mio. dollar.