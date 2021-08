Dansk ingeniørvirksomhed mærker grøn bølge i shipping

På blot to år har den danske grønne ingeniørvirksomhed Eltronic Fueltech oplevet markant vækst, hvilket skyldes et øget fokus på grøn omstilling inden for skibsfart. Og det er noget, der er til at spore på personalefronten i virksomhedens ordrebøger.

"Vi har bestemt fået flere ordrer. Vi er knap 60 ansatte i virksomheden i dag, hvor vi bare for to år siden var knap 30. Vi er i kraftig vækst," siger Louise Andreasen, der er direktør hos Eltronic Fueltech.