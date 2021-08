Ugens bedste historier på ShippingWatch

Maersk føjer rekordoverskud til sin enorme pengetank

Det har aldrig været så indbringende at fragte containere som i første halvår af 2021, og fredag meddelte verdens største containerrederi, Maersk, at forretningen ligesom hos flere konkurrenter har leveret rekordresultat. De mange penge skal bl.a. bruges til opkøb af logistikvirksomheder og fornyelse af flåden. Containerrederierne har fået på puklen for forsinkelser og høje rater, men en af rederiernes kunder, tyske DB Schenker, kom i denne uge rederierne til undsætning. Forsinkelser og høje rater er i orden på dagens fragtmarked, lød det fra DB Schenker.