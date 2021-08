Hin Leong Trading-grundlæggers datter er tiltalt i stor bedragerisag

Anklagemyndigheden strammer nu grebet om flere familiemedlemmer i skandalen om det kollapsede Singapore-baserede handelshus Hin Leong Trading, der har efterladt kreditorer og banker med flercifrede milliontab.

Lim Huey Ching er datter til den tidligere olie-magnat O. K. Lim og grundlægger af Hin Leong Trading og er blevet tiltalt for at ville forhindre efterforskningen i bedragerisagen, skriver The Straits Times.

Ifølge mediet bad Lim Huey Ching, som har været en fremtrædende direktør i handelshuset gennem mere end 20 år, en it-chef - som ikke er relateret til Lim-familien, om at destruere og slette it-oplysninger.

Det skete den 13. april 2020 på et tidspunkt, hvor handelshuset stod i økonomiske problemer til halsen og over for mulige civile søgsmål eller politiefterforskning.

It-chef skulle slette oplysninger "permanent"

Ifølge tiltaledokumenter er O. K. Lims datter tiltalt for at anmode it-chefen Lim Chin om, at han sikrede, at "de slettede dele på Hin Leong's it-servere ikke måtte kunne genskabes, og at tidligere backups af informationerne på Hin Leong's it-servere skulle bortskaffes permanent", hedder det.

Tiltalen mod Lim Huey Ching, som er det første familiemedlem udover faderen O. K. Lim som tiltales i den store bedragerisag, blev behandlet ved retten den 4. august.

Hendes betaling af kaution blev af retten sat til 50.000 dollar, og et nyt retsmøde er fastsat til den 30. august.

Hin Leong Tradings grundlægger O. K. Lim blev i juni ramt af 105 yderligere anklagepunkter i forbindelse med det Singapore-baserede handelshus' milliard-kollaps sidste år.

De 105 nye anklagepunkter, som bystatens anklagemyndighed rejste i juni, relaterer sig til bedrageriske betalinger for 2,23 mia. dollar.

Skjulte enorme tab

O. K. Lim er allerede anklaget for omfattende dokumentfalsk samt for at have skjult store tab på oliespekulation i Singapore, hvor Hin Leong Trading inden skandalen var et af de helt store handelshuse, og gruppen dækkede blandt andet over et tankrederi og en bunkerleverandør.

I april sidste år blev det afsløret, at Hin Leong Tradings stifter i årevis havde skjult tab for omkring 800 mio. dollar på oliespekulation. O.K. Lim blev siden hen anholdt i Singapore og sigtet for svindel. Strafferammen er op til ti års fængsel og en bøde.

Et forsøg på at restrukturere det økonomisk nødlidende Hin Leong Trading med en gæld på fire mia. dollar strandede i marts, og herefter har handelshuset været under afvikling.

De nye anklagepunkter mod O. K. Lim kommer oveni 25 andre punkter, som grundlæggeren blev præsenteret for sidste år og i april i år.

Flere selskaber under Hin Leong Trading er i dag sat under juridisk administration, og en domstol i Singapore godkendte tidligere i marts en afvikling af Hin Leong og Lim familiens aktiviteter i gruppen.

