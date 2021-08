Maersk Broker udvider bestyrelsen med IT-specialist

Digitalisering er så vigtig for Maersk Brokers forretning, at virksomheden har besluttet at udvide sin bestyrelse med et IT-kyndigt medlem. Det nye medlem af bestyrelsen er Anne Nørklit Lønborg, der er CIO, Senior Vice President Business IT and Digitalisation hos Tryg Forsiking.

Målet med Maersk Brokers udvidelse af bestyrelsen er at styrke virksomhedens digitale tilbud til dens kunder.