Esvagt indgår rekordstor aftale med Totalenergies

Det esbjergensiske servicerederi Esvagt lander en af de mest omfattende aftaler i selskabets 40 års eksistens. Foruden forlængelse af kontrakter på tre skibe, der primært skal arbejde på Tyra-projektet, har vestjyderne indgået aftaler med Totalenergies på yderligere fem fartøjer. Aftaler, der både er af lang varighed, og hvis arbejdsopgaver udvides markant i forhold til rederiets sædvanlige kernekompetence indenfor beredskab til havs.

Fartøjerne skal ganske vist fortsat fungere som sikkerhedsberedskabs- og redningsskibe. Men derudover skal de også anvendes til transport og overførsler af godt og mandskab i den danske del af Nordsøen. En udvidelse, der skal spare både tid, penge og CO2-udledninger for Totalenergies – foruden naturligvis at udvide forretningen for Esvagt, der forventer at aftalen vil skabe mere end 160 arbejdspladser til danske søfolk.