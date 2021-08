Teekay Tankers kommer ud af andet kvartal med en rød bundlinje, da et fortsat svagt tankmarked holder ved ind i tredje kvartal.

Det canadiske tankrederi, en del af Teekay Corporation, melder om et nettounderskud på 129,1 mio. dollar for andet kvartal, et stort dyk fra et overskud på 98,1 mio. dollar i samme periode 2020.