MOL bestiller fire LNG-drevne bilskibe - vil op på 90 skibe

Mitsui OSK Lines (MOL) har bestilt fire LNG-drevne bilskibe på to skibsværfter. Skibsordren er et led i det japanske rederis miljømål om at have en flåde på 90 LNG-drevne skibe i 2030.