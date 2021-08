Nyt formodet overfald på fragtskib i Omanbugten

Forlydender om et nyt overfald på et fragtskib i Omanbugten få dage efter, at to besætningsmedlemmer blev dræbt under et droneangreb på det japanskejede fragtskib Mercer Street, har på ny skærpet de politiske spændinger i regionen.

Flere medier rapporterer, at den britiske maritime myndighed UK Maritime Trade Operations (UKMTO) undersøger en formodet kapring tirsdag af et fragtskib, Ashphalt Princess, i Omanbugten øst for Fujairah.