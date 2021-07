Wärtsilä-CEO peger på fleksibel teknologi som shippings vej til grøn omstilling

Fleksibilitet i maskinrummet er nøglen til den grønne omstilling af skibsfarten, forudser Wärtsiläs CEO, Håkan Agnevall, i et interview med ShippingWatch.

Mens det politiske og folkelige pres vokser på erhvervslivet for at nedbringe forureningen af atmosfæren og forhindre katastrofale klimaforandringer, er mange rederier i vildrede, fordi de ikke ved, hvilken grøn teknologi de skal investere i for at gennemføre den grønne omstilling i praksis.