Shell og MSC går sammen om LNG-fremstød for shipping

Olieselskabet Shell og verdens næststørste containerrederi, MSC, har indledt et samarbejde, som ikke mindst skal slå et slag for flydende naturgas (LNG) som fremtidens brændstof for skibsfarten.

Sammen vil de to partnere undersøge muligheden for at bruge fossil LNG som et overgangsbrændstof for shipping i klimaomstillingen.