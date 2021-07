2021 bliver guldrandet for container-rederierne

Containerrederierne kan slå en endegyldig streg over deres magre år, for 2021 bliver containerindustriens bedste nogensinde, forudser analysehuset Drewry i en ny prognose for containermarkedet i 2021.

Med udsigt til et globalt nettoresultat (ebit) i containerskibsfarten på omkring 80 mia. dollar i 2021 kan containerrederierne ifølge Drewry ikke bare glæde sig over deres solide indtjening, men tillige fejre et rekordår for sektoren.