Ugens bedste historier på ShippingWatch

Bunker-nedtur fjerner tredjedel af overskud i Torben Østergaards moderselskab

Det store fald i olieprisen reducerede overskuddet i Torben Østergaard-Nielsens Selfinvest i det forgangne regnskabsår. I et turbulent år, hvor bunkerforretningen var under stort pres, erklærer oliemilliardæren sig tilfreds med resultatet.

Omsætningen i Selfinvest nåede 66 mia. kr. i regnskabsåret 2020/2021, og resultatet før skat blev på 621 mio. kr.

"Med tanke på den usikkerhed, vi så ind i ved regnskabsårets start, og hvor turbulent året har været, så er jeg stolt af de resultater, vi har opnået", sagde Torben Østergaard-Nielsen i regnskabsmeddelelsen.

Men tallene afslørede også, at bunker-forretningen, der i årevis har været hjørnestenen og hovedkilden til indtjeningen i den mangefacetterede koncern, er under et gevaldigt pres.

Da Maersk-chef delte sin glæde over BMW i Ishøj, røg amerikansk kunde til tasterne

Egentlig ville Maersks chef for Asien-Europa handlen bare dele sin begejstring over BMW's høje service fra et værksted i Ishøj på det sociale medie Linkedin. Reaktionen fra en af rederiets amerikanske kunder, Cannon Group Inc, var dog alt andet end positiv.

Linkedin-opslaget faldt langt fra i god jord hos logistikchefen i den amerikanske Cannon Group Inc, John Reiser.

Han replicerede i en kommentar, at containerrederierne hellere skulle kigge indad og koncentrere sig om at forbedre servicen over for deres egne kunder. Eller som han udtrykker det i sit svar:

"Hvis bare de og alle andre rederier tog 5 procent af denne service og overførte det til deres firma."

545 containerskibe har været mere end to uger forsinket i 2021

Tre containerrederier står som de store vindere i kampen om mere kapacitet

sær tre af de store containerrederier var i stand til at hive flere skibe ind og drage fordel af det ekstraordinære marked i første halvdel af 2021, viser ny analyse fra Alphaliner. Maersk rykker tættere på at miste pladsen som verdens største.

De skyhøje rater i containermarkedet skaber unikt stærke indtjeningsmuligheder for rederierne, og især tre af de helt store spillere var i stand til at føje kapacitet til i første halvår og høste goderne.

En ny analyse fra Alphaliner viser, at MSC, Wan Hai og Zim står som de store vindere indtil videre i 2021's kamp om tonnage.

Nærmere bestemt har Wan Hai og MSC været bedst til at sikre sig nye skibe på second-hand markedet, mens Zim har været i stand at chartre stort ind af skibe.

Samtidig var "HMM og Evergreeen de 'heldige' rederier, der havde en masse nybygninger planlagt til levering i første halvdel af året," skriver Alphaliner.

Norden om tørlast efter endnu opjustering: "Det er ret voldsomt"

Tørlastraterne fortsætter med at stige til vejrs i et 2021, hvor danske Norden allerede har hævet sine forventninger fire gange. Historisk lav ordrebog peger på, at trenden vil fortsætte, siger CFO til ShippingWatch. Tørlastaktier er over en bred kam steget markant i år.

"Vi oplever, at markedet bliver ved med at gå højere og højere op. Det, vi bruger til at prissætte vores kapacitet for anden halvdel af året, er steget i værdi med mere end 10.000 dollar om dagen siden slutningen af maj. Det er ret voldsomt," siger Nordens CFO, Martin Badsted, i et interview med ShippingWatch.

Norden opjusterer forventningerne igen

