Nordic Shipholding tror fortsat på en fusion 

Nordic Shipholding er fortsat i forhandlinger med potentielle fusionspartnere for at sikre koncernens langsigtede levedygtighed.

Det oplyser det danske tankrederi i en børsmeddelelse.

Rederiets bestyrelse er "forsigtig optimistisk" omkring en positiv afslutning af fusionshandlingerne.

Samtidig har selskabets ledelse udarbejdet en plan for afhændelse af Nordic Shipholdings skibe, hvis fusionsforhandlingerne skulle strande.

Nordic Shipholding har i maj oplyst, at rederiet, som en del af restruktureringen af gælden, har solgt to skibe i andet kvartal og leveret dem til ejerne i april 2021. Provenuet er brugt til at betale de respektive lån associeret med skibene.

Rederiet har siden begyndelsen af 2021 holdt indledende samtaler med potentielle fusionspartnere for at evaluere muligheden for at fusionere selskabet for at vende den negative egenkapital.

Hvis fusionen mislykkes, er det ledelsens forventning, at långiverne vil finansiere selskabet i en periode længere end 30. december 2021 for at sikre et ordentligt salg af skibene, meddelte rederiet i maj.

Nordic Shipholding forventer i 2021 en TCE-omsætning på 13,5-15,5 mio. dollar, et driftsresultat før af- og nedskrivninger (ebitda) på 3,0-5,0 mio. dollar samt et resultat før skat på minus 2,5 til minus 0,5 mio. dollar.

TCE-omsætningen forudsætter, at selskabet beholder de tre tilbageværende skibe i Hafnia Handy Pool og Hafnia LR Pool indtil udgangen af året.

