Keppel og Sembcorp Marine indleder forhandlinger om værftsfusion

To Singapore-virksomheder, Keppel Corporation og Sembcorp Marine, har indledt forhandlinger om en mulig fusion af værfterne Keppel Offshore & Marine og Sembcorp Marine, skriver Keppel i en pressemeddelelse.

Målet for forhandlingerne er at etablere et fælles værft, som kan konkurrere om større ordrer, end de to værfter kan i dag, og udnytte deres erfaring fra offshore olie og gas inden for det voksende marked for offshore vedvarende energi.