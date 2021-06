Flere rigselskaber inden for den pressede rigindustri er blevet restruktureret og lettet for tunge gældsbyrder, og derfor vil der inden for de næste 12 måneder ske en konsolidering med opkøb og fusioner blandt rigselskaberne.

Det forventer norske Sparebank 1 Markets i en ny sektoranalyse ifølge Finansavisen med overskriften "welcome to the M&A Show".