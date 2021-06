Maersk Supply Service får støtte til projekt om maritim CO2-transport

Den Danske Maritime Fond har givet støtte til et Maersk-projekt, der skal undersøge, om det er muligt at modificere et forsyningsskib fra Maersk Supply Service, så skibet kan transportere CO2.

Gassen skal transporteres i tryktanke på skibets dæk, og rederiet vil i givet fald benytte transportmetoden i en overgangsperiode. Maersk-projektet er et delprojekt, som indgår i et større projekt om brug af forladte oliefelter til opbevaring af CO2.

Indfangning og opbevaring af CO2 er en mulig vej til at afhjælpe klimaforandringer, og transport med skib kan være en gangbar måde at transportere opfanget CO2 fra land til lagring i udtjente oliefelter under havbunden.

For nylig gav Den Danske Maritime Fond støtte til et andet projekt om transport af CO2, som det nye rederi Dan-Unity står bag. Dan-Unity er interesseret i at undersøge, om søtransport af CO2 kan gøres til en levedygtig forretning i fremtiden.

