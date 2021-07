Rederierne bør investere i grøn omstilling for at sikre deres fremtidige forretning frem for at stritte imod eller udskyde omstillingen til en bæredygtig økonomi.

Sådan lyder opfordringen fra den tyske miljøorganisation NABU og den hollandske kapialforvalter NN Investment Partners, der begge arbejder aktivt for at styrke virksomheders grønne omstilling via aktionærkredsen.