Med en ny strategi under navnet Better Ways lover det franske containerrederi CMA CGM at styrke kundernes tilfredshed gennem bedre og mere sammenhængende service samt at blive klimaneutral i 2050.

CMA CGM vil tilbyde logistikservice med transport til søs, over land og i luften. Det sidste skal ske via virksomhedens nye luftfragtdivision, CMA CGM Air Cargo.