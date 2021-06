Det stærkt fortravlede globale containermarked får fragtvolumener og spotrater til at fortsætte mod skyerne hos ONE, der er verdens sjettestørste containerrederi, og det sætter sig også positivt i resultaterne for ejerne.

ONE er ejet af de tre japanske rederier Mitsui O.S.K Lines (MOL), NYK og K Line, og MOL vælger nu at opjustere forventningerne til helårsresultatet markant.