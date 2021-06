Norsk rigmand køber op i rigselskabet Transocean

Den norske rigmand og storinvestor Frederik W. Mohn har ikke opgivet offshore-industrien.

Ifølge Finansavisen har Frederik W. Mohn i ugens løb købt aktier i det amerikanske rigselskab Transocean ad to omgange. Efter opkøbene ejer Mohn gennem sit investeringsselskab Perestroika 70,74 millioner aktier i rigselskabet og er en af de største aktionærer. Mohn er også bestyrelsesmedlem i Transocean.

Transocean indgik fornylig en aftale med det Singapore-baserede skibsværft Jurong Shipyard om, at to ultra-deepwater boreskibe skal leveres senere end planlagt. Dermed udskydes betalinger for 400 mio. dollar.

Transocean har ligesom en række andre drillingselskaber haft et hårdt 2020 med tab og tilbagegang på grund af, at olie- og gasindustrien generelt har været under pres.

I onsdag meddelte Transocean, at Jefferies skal bistå selskabet med at sælge nye aktier for op mod 400 mio. dollar. Ifølge Transocean bruges til at nedbringe og refinansiere gæld, til arbejdskapital, til investeringer og til at styrke likviditeten.

Frederik W. Mohn har tidligere været storaktionær og siddet i bestyrelsen i offshorerederiet Dof, men i 2019 trak han sig fra et samarbejde med medinvestoren Helge Møgster om at eje omkring halvdelen af aktierne i Dof. Siden har Mohn solgt ud aktierne og ejer mindre end fem pct.

