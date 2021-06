Kinas mangel på kul varer ved og løfter tørlastrederiernes indtjening

Kina efterspørger kul i voldsom grad, og appetitten ser ud til at fortsætte de kommende måneder til gavn for tørlastrederierne. Både Norden og Lauritzen mærker, at den kinesiske kulpolitik - og stop for import fra Australien - er med til at styrke et allerede stærkt marked.