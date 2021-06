Maersk-terminal i Danmark rammes også af forsinkelser og trafikprop

De store forsinkelser af fragt og forbrugsgoder har nu også ramt Danmark efter at have præget den internationale containertransport.

Det oplyser terminaldirektøren for Danmarks største containerhavn, APM Terminals Aarhus, til Børsen.

Dennis Olesen, der er terminaldirektør for den Mærsk-ejede havn, sammenligner lige nu arbejdssituationen med et spil Tetris.

"Vi har simpelthen pladsproblemer, fordi de forskydninger, forsinkelser og unormalt store fragtmængder, som præger den øvrige containertransport, nu også rammer Aarhus", siger Dennis Olesen til Børsen.

I 2020 oplevede havneterminalen en volumenvækst på 12 pct. I årets fem første måneder er volumen steget yderligere 25 pct.

Det skaber logistiske udfordringer for terminalen, der håndterer 60 pct. af al dansk import og eksport.

Lige nu er udnyttelsesgraden for APM Terminals Aarhus oppe på 90 pct., lyder vurderingen fra Dennis Olesen.

Container- og havneeksperter vurderer ifølge Børsen, at en udnyttelsesgrad over 80 pct. er ensbetydende med et fald i effektiviteten.

Containerterminalen vil investere 80 mio. kr. i år på udstyr til containerhåndtering og planlægger dertil en udvidelse af medarbejderstaben, der i dag er på 300.

Snart begynder containerredernes højsæson – men skibene er allerede fyldt til randen

Smitteramt storhavn i Kina genåbner vestlig terminal

Containerkaos risikerer at vare ind i 2022 efter kinesisk coronaudbrud