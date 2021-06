2020 blev et hårdt år for Clipper-koncernens danske selskab Clipper Group, der måtte se et overskud på 11,1 mio. dollar året før forvandlet til et underskud på 7,1 mio. dollar.

Det fremgår af det nys offentliggjorte 2020-regnskab for Clipper Group, som er moderselskab for ro-ro-rederiet Seatruck Ferries.