Ugens bedste historier på ShippingWatch

Det nye coronaudbrud i Sydkina og især omkring storhavnen Yantian skaber flere problemer og forsinkelser i et allerede højspændt containermarked. Situationen "øger væsentligt" risikoen for, at kapacitetsproblemerne fortsætter ind i 2022, mener analytiker Lars Jensen.

Den delvise nedlukning af havnen i Yantian er om muligt en lige så stor udfordring som blokaden af Suez-kanalen, "hvis den ikke er større", siger DSV's EVP for Air & Sea Henrik Nielsen til ShippingWatch.

Over 300 containerskibe ligger lige nu og venter ud for havne verden over ifølge logistikselskabet Kuehne+Nagels søfragtschef Otto Schacht.

Foto: PR / Skovdal / Thornico

Thor Stadil satser på at leje skibe efter store tab som reder

En "light-model" uden ejerskab af skibe skal bringe Thor Stadils shipping-aktiviteter sikkert gennem de kommende år. Stadils Thornico-koncern har kun et skib tilbage, som han er parat til at sælge til den rette pris. Konkurs og retsopgør er fulgt i kølvandet på Thornicos tid som skibsejer.

"Vores strategi fremadrettet er, at vi kører med en light-model. Vi vil hellere køre en sikker model, hvor vi ikke kan tabe så store penge," siger Thor Stadil til ShippingWatch.

Foto: PR-foto Christiania Shipping

Eitzen-familiens Christiania Shipping åbner for at deltage i fusioner

Et svagt kemikalietankmarked med for mange små aktører vil have godt af at blive samlet i nogle større enheder. "Det vil vi gerne se på," siger Axel C. Eitzen, topchef og hovedejer i Christiania Shipping til ShippingWatch.

Den norske skibsrederfamilie Eitzen, der er hovedaktionær i Christiania Shipping, vil gerne have kickstartet en konsolidering på kemikalietankmarkedet og have rederiets 19 tankskibe til at blive en del af noget større.

"Der har været for lidt konsolidering på kemikalietank-markedet, som er præget af mange små aktører. Det vil have godt af at blive samlet i nogle større enheder. Det vil vi gerne se på," siger Axel C. Eitzen, CEO i Christiania Shipping.

Foto: PR / Danske Rederier

Rederier kalder indsats for flere kvinder en succes selvom man er langt fra målet

Danske Rederier har stadig et stykke vej til at få hovedparten af sine medlemmer til at gå med i nyt charter om flere kvinder. Og flere af underskriverne har endnu ikke opsat konkrete mål, selvom det er en essentiel del af initiativet. Direktør Anne W. Trolle ser alligevel indsatsen som en succes.

Det til trods for, at den danske brancheorganisation endnu ikke har nået sit eget mål om at få 75 pct. af medlemmerne til at blåstemple det såkaldte charter, som blev lanceret i begyndelsen af 2020. Målet er allerede blevet udskudt et år til udgangen af 2021, men på nuværende tidspunkt er det uvist, om det vil lykkes, siger Anne W. Trolle.

Foto: PR / Port of Hamburg

Bank advarer: Kinesisk skibsfinansiering udgør risiko for europæisk shipping

Kinesiske statsstøttede banker finansierer flertallet af Europas store handelsskibe. Lånene er billige, men i sidste ende politisk kontrollerede, og kan bringe europæisk shipping i vanskeligheder på langt sigt, advarer den tyske bank Berenberg i et interview med ShippingWatch. Kinesisk finansiering er nødvendig, siger Schulte Group.

"Den strategiske beslutning om at støtte eller ikke støtte en sektor ligger hos Beijing, så hvis der skete et politisk skifte væk fra skibsfinansiering og leasing til europæiske virksomheder - for eksempel som følge af spændinger mellem USA og Kina - kunne det potentielt skade finansieringen af europæiske virksomheder," siger Philipp Wünschmann, der er Head of Shipping i Berenberg, til ShippingWatch.

